Sale director del ISSSTE

En la delegación ISSSTE Coahuila, una vez concluida la investigación solicitada por el delegado Reyes Flores Hurtado, se tomó la decisión de que el director de la clínica hospital de Piedras Negras, Oscar Hernandez, fue el responsable de haber aplicado la vacuna al ex administrador quien ahora es diputado local, Francisco Cortés Gómez…

El legislador justificó el acto señalando que el sólo fue convocado y como se encontraba en la lista y en la ciudad, lo llamaron y acudió…

La situación no fue menor y seguramente quien supervisó eso también podría alcanzar responsabilidad, por ello habrá que ver lo que sucede en otros niveles dentro del aparato de esquema de vacunación…

Oscar Hernández tenía apenas pocos meses al frente de dicha responsabilidad, así es que habrá que hacer labor ara determinar quien seria el nuevo mandamás en la clínica hospital…

El manejo de esa clínica no es sencillo, lo mismo por los muchos derechohabientes que atiende, así como por los sensibles que son en sus reclamos y cualquier asunto, si no se atiende en tiempo se convierte en conflicto protestas, marchas y mantas…

CBP no libera procesos de asilo

El que ha mantenido una puntual labor en el tema de atención a migrantes para procesos de asilo es el empresario Héctor Menchaca, porque no ha permitido acumulamiento de migrantes en la frontera y quienes están inscritos hace un año, ahí siguen en la lista de espera…

No ha cambiado nada, ha dicho Paul del Rincón, por lo que no es conveniente venir a la frontera, ni mucho menos pensar en que se puede cruzar sin documentos y que ya se quedarían allá en automático a esperar asilo…

Menchaca ha estado en contacto incluso familias de todo centramerica y Venezuela, ademas de países del caribe lo contactan para ese proceso y la situación y les informa de manera clara de que no hay nada nuevo y que todo sigue detenido y que podría seguir así por muchos meses mas…

La llegada del nuevo gobierno de Estados Unidos no ha cambiado en nada el tema migratorio, no hay apertura a procesos, no hay nuevas inscripciones…

El municipio pretende que no se acumulen migrantes, que no haya riesgo sanitario y que no haya riesgo para la salud de los nigropetenses…

Freno a falsa promoción

Las autoridades de migración y Segob, deberán de hacer algo para evitar que falsos pastores o personas que se escudan en algún tipo de organización se dedican a promover desde aquí hacia centroamérica para que grupos de migrantes lleguen para cruzar a Estados Unidos…

No se vale que esos pastores informen que las cosas van a cambiar o cambiaron, lo cual no es cierto, y eso genere presión y problemas a Piedras Negras…

El que Piedras Negras sea la frontera más segura no puede ser tomado como algo que nos afecte en el sentido de que los migrantes se acumulen aquí y no en Tamaulipas o Chihuahua…

El General José de Jesús Barajas delegado del INM debe detectar qué sucede con esos pastores que manejan albergues mas privados que públicos, y que incluso antes de la pandemia les cobraban a las familia por asistirlos por día, para que no difundan esa falsa información que genera presión sanitaria aquí en Piedras Negras…

Ayer el propio alcalde lo ha señalado, que han llegado grupos de Honduras y que ya se han detectado casos positivos de COVID….

Buena medida permitir adquisición de vacunas

Ayer el gobierno federal autorizó a los estados y particulares de la salud la posibilidad de participar en el esquema de vacunación contra el COVID19…

Esto, una vez que los estados y particulares puedan adquirir la vacuna, ayudará a que se agilice el proceso de inmunización en todo el país…

Si se lleva medio millón de vacunas aplicadas, el ritmo se tiene que acelerar y claro que debe haber un orden como lo podio el gobierno federal ante la exigencia de la Alianza Federalista de la cual Coahuila y nuestro gobernador Miguel Ángel Riquelme forma parte…

Ahora es cuestión de ver en que tiempos se lograría tener ya la vacuna y entonces si ayudar al gobierno federal en esta tarea y evitar malas interpretaciones…

La vacuna ayudará en mucho a bajar sobre todo el número de personas fallecidas, pero antes que eso se debe de disponer de ella…